Affaire Pierre Palmade : l'humoriste mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec bracelet électronique

Une semaine après le drame, il a été fixé sur son sort. Pierre Palmade a été mis en examen, ce vendredi 17 février. L'humoriste n'ira pas en prison, mais a été placé "sous assignation à résidence, au sein d'un service d'addictologie d'un hôpital, sous surveillance électronique", détaille le parquet dans un communiqué, avant d'affirmer qu'il allait faire appel de cette décision.

Mohcine E.A., l'un des passagers du véhicule du comédien et qui a pris la fuite après le choc, n'a quant à lui pas été mis en examen. "Il a été placé sous le statut de témoin assisté", a indiqué Me Nathalie Fonteneau, avocate de ce Marocain de 33 ans en situation irrégulière, en fin de journée devant les journalistes. Même décision pour le second passager présent dans la voiture au moment du drame.