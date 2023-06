Affaire Pierre Palmade : l'humoriste n'est plus hospitalisé, son contrôle judiciaire allégé

Un contrôle judiciaire allégé pour Pierre Palmade. C'est ce que le parquet de Melun a annoncé ce lundi, précisant que l'humoriste n'est plus hospitalisé depuis début juin. Ce dernier avait grièvement blessé une famille dans un accident de la route en février, sous l'emprise de stupéfiants.

"Son contrôle judiciaire a été modifié début juin et il n'a plus d'obligation d'hospitalisation 24h sur 24", a indiqué le parquet de Melun. Concrètement, le comédien de 55 ans a l'interdiction de quitter la région Nouvelle-Aquitaine et a l'obligation de fixer sa résidence dans un lieu déterminé. Son contrôle judiciaire l'oblige à poursuivre ses soins et lui interdit d'entrer en contact avec les victimes et de conduire un véhicule, toujours selon le parquet.