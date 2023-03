Affaire Pierre Palmade : la cour d'appel ordonne la remise en liberté sous contrôle judiciaire de l'humoriste

Le 10 février dernier, sur laroute départementale 372 à hauteur de Villiers-en-Bière en Seine-et-Marne, Pierre Palmade au volant de sa voiture a percuté un véhicule venant en face. Outre le comédien, l'accident a fait trois blessés graves: un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans, qui a perdu après la collision le bébé qu'elle attendait. En garde à vue, l'humoriste de 54 ans a reconnu avoir consommé de la cocaïne et des drogues de synthèse, avant de prendre le volant. Il a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale.

Hospitalisé dans un premier temps à l'hôpital Paul Brousse au Kremlin-Bicêtre, Pierre Palmade a été transféré dimanche dernier à l'hôpital Marie-Lannelongue au Plessis-Robinson pour y subir une opération chirurgicale. Il devait y rester 48 heures.

Lundi soir, la juge d'instruction a demandé que le placement en détention de Pierre Palmade soit levé, ce qu'a ordonné ce mardi la cour d'appel de Paris.

On ignore si l'humoriste pourra ou non rejoindre l'hôpital Paul-Brousse dans les prochaines heures.