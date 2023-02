VIDÉO - Affaire Pierre Palmade : "La famille demande à ce que justice soit faite", déclare l'avocat des victimes

Ce vendredi 10 février, la jeune femme âgée de 27 ans, enceinte de plus de six mois, était venue rendre visite à sa belle-famille. Après un moment ensemble, son beau-frère âgé de 38 ans lui a proposé de la ramener à son domicile en compagnie de son fils âgé de 6 ans. "C'est un homme extrêmement tendre, très attentionné qui va prendre tous les soins pour que la passagère se sente le mieux possible dans le véhicule" a insisté l'avocat qui a rencontré la jeune femme de 27 ans sur son lit d'hôpital.

Celle-ci lui a expliqué qu'une fois à bord du véhicule, le conducteur lui avait demandé "si elle était bien assise", "si tout se passait bien pour elle". "Il va lui proposer un choix d'itinéraire, en lui disant qu'on peut prendre un chemin un peu plus long pour éviter les dos d'âne ce qui pourrait être incommodant pour elle", a souligné Me Battikh ajoutant que le conducteur était "parfaitement attentionné et respectueux du code de la route".

Après quinze minutes de route, alors que les deux adultes et l'enfant à bord du véhicule avaient tous leur ceinture de sécurité, le choc s'est produit. "La passagère a un souvenir traumatique en trois étapes. Elle se souvient d'abord des phares éblouissants arrivant de pleine face. Elle se souvient ensuite du coup de volant donné par le conducteur pour tenter d'éviter le véhicule qui leur fonçait dedans et elle se souvient ensuite être sortie de la voiture, avoir tenté d'aller instinctivement à l'arrière pour sauver le passager arrière, mais s'être effondrée n'ayant plus de force en pensant instinctivement à son bébé dans son ventre et avoir hurlé à de multiples reprises 'Mon bébé, mon bébé", en se tenant le ventre".