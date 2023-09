Affaire Palmade : le bébé de la passagère de la voiture accidentée "est mort avant l'accouchement"

Les résultats, particulièrement attendus, viennent d'être révélés. Six mois après l'accident provoqué par Pierre Palmade en Seine-et-Marne au cours duquel plusieurs personnes ont été blessées, dont une femme enceinte, un collège de trois experts vient de rendre ses conclusions. Dans un rapport daté du 8 août, ils indiquent que l'enfant qu'elle portait et qui devait naître en mai était mort avant l'accouchement et non après.

Ces conclusions pourraient changer la donne pour l'humoriste. Mis en examen pour "homicide involontaire", il pourrait de ce fait encourir une peine moindre si le motif retenu venait à être transformé en "blessures involontaires".