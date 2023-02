Affaire Palmade : pourquoi une enquête a-t-elle été ouverte pour "homicide involontaire" ?

On peut noter qu'en 2014, le tribunal correctionnel de Tarbes s'était démarqué de cette jurisprudence en condamnant un automobiliste pour homicide involontaire sur un fœtus dont il avait renversé la mère enceinte de six mois et demi. Le ministère public avait considéré que le fœtus était "viable" et qu'il n'était "mort que du fait de l'accident", à cause "du choc du fœtus contre la paroi utérine". La décision avait finalement été infirmée en appel.

Le fœtus bénéficie toutefois de droits civils, comme le droit de voir sa filiation établie par la reconnaissance par ses parents, de recevoir un prénom et un nom. La jeune femme, âgée de 27 ans, était enceinte de 6 mois et demi lorsqu'elle a été évacuée par hélicoptère après l'accident, de même que l'ont été son frère qui conduisait la voiture, le fils de celui-ci, âgé de 6 ans, et Pierre Palmade. Si ce dernier a été déclaré hors de danger par ses proches dès le lendemain, on ignore encore l'état de santé des trois autres blessés.