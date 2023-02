Affaire Palmade : que peut-il se passer lors de l'audience de ce vendredi ?

Pierre Palmade sera-t-il présent ou non à l'audience ? Dans moins de 48 heures et quinze jours après le grave accident de la route dans lequel il est impliqué, l'humoriste est convoqué devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

Celle-ci doit, en effet, examiner l'appel formulé par le parquet de Melun, le 17 février dernier, après que Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires et a fait l'objet d'une assignation à résidence sous bracelet électronique. Le parquet avait lui requis quelques heures plus tôt le placement en détention provisoire du quinquagénaire, mais ses réquisitions n'ont pas été suivies. L'audience est prévue ce vendredi 24 février à 9 heures.