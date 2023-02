Affaire Pierre Palmade : quelles suites après sa garde à vue ?

D'après nos informations, l'hypothèse la plus probable à ce stade est que le procureur décide d'ouvrir une information judiciaire et qu'il saisisse un juge d'instruction. À son tour, ce dernier sera chargé de poursuivre les investigations afin de comprendre ce qui a provoqué cet accident vendredi soir, qui a blessé trois personnes et entraîné la mort du bébé d'une femme enceinte.