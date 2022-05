"Nous sommes des sœurs d’infortune" : vingt femmes réunies par Mediapart témoignent contre PPDA

"Nous sommes des sœurs d'infortune", déclarent ces femmes sur le plateau de Mediapart. Jusqu'ici discrète dans les médias, Margot Cauquil-Gleizes, enseignante, s'est ainsi exprimée avec émotion : "C’est la première fois que je témoigne publiquement […]. C'est une façon de lui dire que je n’ai pas peur et que je maintiens mon témoignage, à savoir qu’il m’a violée quand j’avais 17 ans et qu'il m’a agressée sexuellement dans son bureau à l’âge de 24 ans". Elle indique être entrée en contact avec Patrick Poivre d'Arvor par courrier à l'âge de 16 ans, car elle avait "des velléités d'écriture" et souhaitait "avoir un retour".

Marie-Laure Eude-Delattre a aussi témoigné pour la première fois après avoir saisi la justice en décembre dernier. Elle dit avoir été violée à l'âge de 23 ans à l'hôtel Martinez, en marge du Festival de Cannes. "Jusqu’au bout, j'ai cru que j’allais boire un verre sur la terrasse pour avoir un stage à France 2. Et en fait, je me suis retrouvée dans sa chambre", se rappelle celle qui était une "petite stagiaire guillerette et naïve" à l'époque. "C’en est suivi un moment de sidération, je n’ai pas bougé", lance-t-elle, la voix hésitante. "Je rêvais d’être attachée de presse et surtout comédienne, de jouer Phèdre. C’était ça mon ambition, pas de coucher avec cet homme", ajoute-t-elle.