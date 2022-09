Affaire Garrido-Corbière : pourquoi l'ex-député Jean-Christophe Lagarde a-t-il été placé en garde à vue ?

De vives réactions, des contestations de la part des intéressés, un article rapidement retiré et plusieurs plaintes de déposées. En juin dernier, une vive polémique a touché le couple Raquel Garrido et Alexis Corbière. Le journaliste du Point, Aziz Zemouri, avait alors accusé les deux députés d'exploiter une "Algérienne de 36 ans" sans-papiers. Selon le reporter, cette "bonne à tout faire" avait été contrôlée par la police quelques semaines plus tôt dans la rue alors qu'elle était avec l'un des enfants du couple. Faute de titre de séjour, elle avait présenté, selon lui, son passeport algérien.

Après la parution de l'article, les deux députés avaient déposé deux plaintes, une contre X pour "faux et usage de faux et usurpation d'identité" et une autre pour "diffamation" contre l'auteur du papier, Aziz Zemouri, et l'hebdomadaire. Suite à ces plaintes, le parquet de Paris avait ouvert, le 29 juin, une enquête confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP). "C'est dans le cadre de cette enquête que Jean-Christophe Lagarde a été placé en garde à vue ce jour", informe le parquet ce mercredi. Selon nos informations, l'ex-député et patron de l'UDI a été interpellé à son domicile.