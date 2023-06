Affaire Shaïna : un ex-petit ami aux assises pour "assassinat" ce lundi

L'avant-veille, Shaïna était sortie après un dîner familial, pour ne plus jamais revenir. Dans son sac à main, ses proches retrouvent un test de grossesse positif. Selon diverses expertises, l'adolescente, qui avait fait l'objet d'une IVG quelques mois plus tôt, entamait très probablement une nouvelle grossesse. D'après l'enquête, elle en était au moins persuadée et attribuait la paternité à l'accusé, avec qui elle entretenait une liaison. Deux appels anonymes, puis un témoignage clé, ont vite orienté l'enquête vers lui.

Un ami du suspect raconte que ce dernier est venu chez lui, la nuit des faits, et lui a confié avoir donné rendez-vous à Shaïna pour la tuer. Il lui aurait demandé de se mettre nue, l'aurait poignardée une quinzaine de fois, et aurait été blessé par un retour de flamme. Shaïna refusait d'avorter, révèle-t-il encore.