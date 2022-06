Affaire Sophie Le Tan : Jean-Marc Reiser devant la justice pour l'assassinat de l'étudiante

Jean-Marc Reiser de retour devant une cour d'assises. Déjà jugé devant cette instance à quatre reprises, condamné pour deux viols et acquitté pour un meurtre, ce familier des tribunaux comparaît à partir de lundi 27 juin devant les jurés du Bas-Rhin. Il est accusé de l'assassinat de Sophie Le Tan, en 2018. Le drame avait eu lieu le 7 septembre, le jour de ses 20 ans.

Ce jour-là, la jeune femme sort de son job de réceptionniste dans un hôtel et part voir un appartement à louer à Schiltigheim, au nord de Strasbourg, après avoir vu une annonce sur Leboncoin. L'étudiante en économie et gestion devait ensuite prendre le train pour fêter son anniversaire avec sa mère et sa sœur à Mulhouse, mais ne donnera plus aucun signe de vie.