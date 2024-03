Affaire Tariq Ramadan : le parquet général demande un procès pour viol pour une seule de ses quatre accusatrices

Le parquet général demande un procès pour viol pour une seule des quatre accusatrices de Tariq Ramadan. En juillet dernier, deux juges d'instruction avaient ordonné que le prédicateur suisse soit jugé par la cour criminelle départementale de Paris pour d'autres soupçons de viols commis sur quatre femmes. Les plaignantes ont décrit des relations sexuelles particulièrement brutales.

Le parquet général de la cour d'appel de Paris a demandé jeudi que l'islamologue suisse Tariq Ramadan soit bien jugé pour viol aggravé concernant l'une de ses quatre accusatrices et a requis l'abandon des poursuites concernant trois autres, a appris l'AFP de source proche du dossier.

Selon ses réquisitions, le ministère public demande à la cour d'appel de Paris, qui étudiera le dossier le 29 mars, un procès devant la cour criminelle départementale pour un viol aggravé qui se serait produit à Lyon en octobre 2009. Les autres faits dont le parquet demande l'abandon courent jusqu'en 2016 et concernent d'autres femmes dénonçant parfois plusieurs viols.

Il avait fait appel de l'ordonnance

En juillet 2023, deux juges d'instruction avaient ordonné que le prédicateur suisse Tariq Ramadan, acquitté de viol dans un dossier à Genève, soit jugé par la cour criminelle départementale de Paris pour d'autres soupçons de viols commis sur quatre femmes. Deux de ses avocats, Me Pascal Garbarini et Pauline Baudu-Armand, avaient aussi annoncé aussitôt que M. Ramadan ferait appel "sans délai" de l'ordonnance, soulignant qu'il contestait "formellement" les accusations.

"Les accusations ont été fermement combattues depuis l'origine et l'instruction n'a fait que confirmer leur fragilité", avait estimé de son côté une autre avocate, Me Elise Arfi.

Les plaignantes ont décrit des relation sexuelles brutales

Dans ce dossier emblématique de l'ère #MeToo, les plaignantes ont décrit des relations sexuelles particulièrement brutales. M. Ramadan, 60 ans, a pour sa part d'abord nié avoir eu des relations sexuelles extraconjugales avant d'être contraint de reconnaître, face aux preuves accumulées par la justice, des "relations de domination", rudes mais "consenties".

L'affaire, qui a provoqué la chute de cette figure charismatique et contestée de l'islam européen, avait été déclenchée fin octobre 2017 par les plaintes d'Henda Ayari, une ex-salafiste devenue militante laïque, et "Christelle", qui dénonçaient respectivement un viol en 2012 à Paris et en 2009 à Lyon. Entre février 2018 et octobre 2020, M. Ramadan avait été successivement mis en examen pour viols sur ces deux premières plaignantes et trois autres victimes potentielles. Il a été incarcéré dix mois.