Affaire Xavier Dupont de Ligonnès : 1 750 signalements depuis le début de l'enquête

Le 21 avril 2011, les corps sans vie d'Agnès de Ligonnès et de ses quatre enfants étaient retrouvés sous la terrasse de la maison familiale de Nantes. Les cinq victimes ont été tuées par arme à feu. Considéré comme le principal suspect, Xavier Dupont de Ligonnès demeure introuvable, malgré les nombreux signalements.

Près de 13 ans après le drame, le mystère reste entier. Le 21 avril 2011, les enquêteurs découvraient les corps sans vie d'Agnès de Ligonnès, 49 ans et de ses quatre enfants, Benoît, 13 ans, Anne, 16 ans, et Arthur, 21 ans tués par balles et enroulés dans des draps et recouverts de chaux, sous la terrasse de la maison familiale située 55 boulevard Schuman, à Nantes (Loire-Atlantique).

Considéré comme le principal suspect, Xavier Dupont de Ligonnès, époux de la quadragénaire et père de ses quatre enfants, s'est volatilisé ce même mois d'avril. Il n'a jamais été retrouvé.

"Ce sont aujourd'hui plus de 1750 signalements, en France comme à l'étranger, qui ont été reçus et exploités. Vainement à ce jour", a révélé jeudi soir Renaud Gaudeul, procureur de la République de Nantes dans un communiqué.

Toutes les pistes vérifiées

À chaque signalement, en France ou à l'étranger, tout a été vérifié. Parmi les fausses pistes, deux ont été particulièrement médiatisées.

En janvier 2018, la police était intervenue, sans succès, dans un monastère de Roquebrune-sur-Argens où des fidèles pensaient avoir reconnu Xavier Dupont de Ligonnès parmi les moines.

Le 11 octobre 2019, un homme, repéré à l'aéroport parisien de Roissy-CDG, est arrêté après avoir atterri à Glasgow. Selon la police écossaise, ses empreintes correspondent à celles de Xavier Dupont de Ligonnès, mais rapidement, des doutes apparaissent. Le lendemain, samedi 12, la piste s'évapore, après un test ADN négatif. Cet homme, qui ne ressemblait en rien physiquement au suspect, est décédé en mai 2021 à l'âge de 71 ans à son domicile de Limay dans les Yvelines.

"Les enquêteurs de la Direction Interdépartementale de la Police Nationale à Nantes, de l'Office Central pour la Répression des Violences aux Personnes (OCRVP) et de la Brigade Nationale de Recherche des Fugitifs (BNRF) poursuivent leurs investigations afin de localiser Xavier Dupont de Ligonnès", a souligné le procureur jeudi dans son communiqué.