Affaire Yannick Agnel : une deuxième victime potentielle de l'ex-nageur auditionnée par la justice

Les révélations arrivent près d'un an jour pour jour après les premiers ennuis judiciaires de l'ex-champion olympique. Ce jeudi, le parquet de Mulhouse (Haut-Rhin) a annoncé qu'une deuxième victime potentielle avait été auditionnée dans le cadre de l'enquête ouverte pour viol et agression sexuelle sur mineur visant l'ex-nageur champion olympique Yannick Agnel, confirmant une information de L'Équipe et de RTL.

"La jeune fille était une proche de l'entourage familial de Yannick Agnel. Le juge d'instruction n'a pas interrogé Yannick Agnel sur les faits relevés par supplétif, il devrait le faire sûrement dans le courant du début de l'année 2023", a précisé à LCI-TF1 Edwige Roux-Morizot, procureure de la République de Mulhouse.