Affaire Yannick Agnel : le nageur dénonce une présentation des faits partielle et biaisée

"Profondément heurté par le traitement médiatique réservé à cette affaire, Yannick Agnel déplore cette présentation des faits partielle et biaisée", a-t-il fait savoir, dans un communiqué publié par son avocate Céline Lasek. Sur le fond de l'affaire, le nageur a ajouté qu'il se refusait à "se défendre par médias interposés". Depuis l'éclatement de la première affaire en décembre 2021 et "en dépit des nombreuses inexactitudes et calomnies largement relayées, il a toujours réservé ses explications aux autorités en charge des investigations", peut-on lire dans le communiqué.