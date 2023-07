"Présomption de culpabilité" : les propos de Gérald Darmanin sur les policiers inquiètent de hauts magistrats

"Une nouvelle fois, la remise en cause par le ministre de l'Intérieur de l'application de la loi pénale par les magistrats, évoquant un non-respect de la présomption d'innocence et donc du principe d'impartialité s'agissant des policiers, constitue une critique directe des décisions de justice", déplorent dans un communiqué les conférences nationales des chefs de cours d'appel. Ces derniers assurent que les placements en détention provisoire d'un policier à Nanterre dans le cadre de l'enquête sur la mort de Nahel, et d'un autre à Marseille soupçonné d'avoir roué de coups un jeune homme, sont des décisions "motivées" et qui ont "fait l'objet d'un appel".