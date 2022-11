Agent du fisc tué dans le Pas-de-Calais : la piste d'un "acte prémédité" évoquée par le procureur

"La première partie des éléments de vérification de cette inspection s'est passée au début de façon plutôt correcte et ensuite ça a dégénéré", a dévoilé le procureur. Le mis en cause, divorcé et père de deux enfants, a alors "menacé les victimes" verbalement avant de s'en prendre à l'agent physiquement.

Puis vers 16h, il a appelé son ex-compagne, qui ne vit pas sur la commune de Bullecourt, en lui demandant de venir sur place. "Arrivée à Bullecourt, celle-ci voit depuis l'extérieur de la maison l'inspectrice des finances ligotée sur une chaise. À 18h08, elle alerte alors par un appel au 17 les services de la gendarmerie."