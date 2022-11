Agent du fisc tué dans le Pas-de-Calais : que sait-on du suspect ?

Au sein du village, ce membre du comité des fêtes est décrit comme un homme discret, serviable et franc. "Son intégration se passait bien, on n'avait pas de soucis avec cette personne. Il n'était pas violent, c'est cela qui surprend", a relevé face à la presse Eric Bianchin, maire (SE) de Bullecourt. Sandy Théron "débarrassait les maisons" et organisait des ventes à son domicile via son entreprise, Speed Débarras, a aussi indiqué l'édile auprès de l'AFP, décrivant "une personne lambda" et évoquant "un coup de folie".

Hors caméra, certains habitants parlent tout de même d'un homme au tempérament sanguin. Si son casier judiciaire ne porte aucune trace d'une condamnation, "il est connu cependant pour des faits de violences sur mineurs qui se sont manifestés par deux bousculades, faits commis en 2018 et qu'il a reconnus", a signalé le procureur d'Arras. "Ces faits ont donné lieu à un stage sur la prévention des violences, stage qui a été réalisé en 2019", a-t-il ajouté.