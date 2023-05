Agent SNCF décédé après avoir bu de la cocaïne liquide : un homme interpellé

L'autopsie du corps de la victime, un homme de 41 ans, marié et père de deux enfants, avait conclu à un décès consécutif à une intoxication ou à une overdose. Le Service National de Police Scientifique d’Écully, saisi pour expertiser le contenu des flasques de punch, avait retrouvé dans le liquide de la cocaïne et du Lévamisole, produit anti-parasitaire inscrit sur la liste II des substances vénéneuses, et régulièrement utilisé comme produit de coupe par les trafiquants de cocaïne.

"Le suspect a été identifié comme transporteur de la cocaïne en cause grâce à la vidéosurveillance, indique ce mercredi le procureur de la République David Charmatz à TF1info, confirmant une information de RMC. Il a été interpellé et placé en garde à vue mardi. La mesure a été prolongée à jeudi".

Le magistrat a prévu une communication jeudi à l'issue de la garde à vue du suspect.