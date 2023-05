Agent SNCF mort après avoir bu un liquide contenant de la cocaïne : le suspect assure que son rôle n'était que de transporter le sac

Un peu plus d'un mois après la mort d'un agent SNCF, âgé de 41 ans, marié et père de deux enfants, à Saint-Etienne (Loire) et alors que la garde à vue de l'unique suspect s'est terminée jeudi, les questions demeurent très nombreuses.

Le lundi 3 avril 2023 vers 18 heures, l'employé de la société ferroviaire était décédé après ingestion d’une boisson qui se trouvait dans un cubi découvert dans un sac dans la gare de Châteaucreux. Le contenant qui semblait neuf portait une étiquette de la marque d’un producteur de punch. L'autopsie du corps de la victime avait conclu à un décès consécutif à une intoxication ou à une overdose. Les analyses du liquide avaient, elles, mis en évidence la présence de cocaïne et de Lévamisole, produit anti-parasitaire inscrit sur la liste II des substances vénéneuses, régulièrement utilisé comme produit de coupe par les trafiquants de cocaïne.

Le propriétaire du sac contenant le "punch" a été identifié grâce à l'exploitation des images de vidéosurveillance notamment et placé en garde à vue mardi dernier. Ce Surinamais âgé de 32 ans et demeurant à Saint-Etienne depuis deux ans, a été déféré à l'issue de la mesure et présenté à un juge d’instruction saisi des chefs de transport et détention de produits stupéfiants, mise en danger de la vie d’autrui, et homicide involontaire.