Professeure tuée : une minute de silence observée dans les collèges et lycées de France

Au lendemain de la mort d'une professeure d'espagnol poignardée par un élève dans sa classe à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), une minute de silence a été observée ce jeudi 23 février dans les établissements secondaires de France qui ne sont pas en congés, afin d'honorer sa mémoire.

"Elle s'appelait Agnès Lassalle, elle est morte hier, elle a été tuée d'un coup de couteau par un élève dont on sait actuellement peu de choses. Aujourd'hui c'est le temps du recueillement, de l'émotion et de la solidarité", a déclaré le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, avant d'observer cette minute de silence aux côtés des élèves et enseignants du collège Combe de Savoie, à Albertville (Savoie).