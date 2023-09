Agressé à son retour d'une manifestation samedi, un maire LFI de l'Hérault dépose plainte

À l'instar de nombreux autres élus LFI, le maire de Grabels dans Hérault a pris part aux manifestations contre les violences policières et le racisme. Après avoir défilé dans les rues de Montpellier, René Revol explique avoir été victime d'une agression. Dans un post sur X, il relate les faits : "J'ai été immobilisé par deux individus", avance l'élu, avant d'être "bloqué contre un mur" et "menacé".

Ces hommes l'auraient qualifié d'"ami des Arabes", lui assurant qu'il ne "perdait rien pour attendre". Si René Revol glisse ne pas avoir été blessé, il se dit "choqué et indigné". Cette agression "est inadmissible", lance l'édile, "et cette volonté d'intimidation ne nous fera pas plier dans notre détermination à défendre le droit et la justice, contre le racisme et les violences policières. Je continuerai à défendre les droits humains pour tous et notamment un accueil digne des réfugiés."