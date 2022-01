Une heure après son crime, il avait attaqué un agriculteur sur son tracteur avec une barre de fer. Jean Camy témoigne dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article : "On est tombés tous les deux et j’ai pu récupérer la barre de fer. Je lui ai foutu un grand coup dans les côtes et cet individu n’a pas bougé d’un millimètre. C’est là que je me suis aperçu qu’il avait la bouche serrée et les dents ouvertes. Il avait un regard agressif. Il me disait ‘je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer’".