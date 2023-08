Agression d'un maire de Charente-Maritime : un homme en garde à vue pour "violences aggravées"

Samedi 19 août, en début d'après-midi, Jean-Luc Alguay avait reçu un appel de son adjointe lui indiquant que des gens du voyage étaient en train de s'installer sur le terrain de foot de la ville. L'édile était allé les voir, accompagné de son adjointe et de riverains pour leur demander de partir. Il leur avait par ailleurs suggéré d'aller mettre leurs camions et caravanes sur l'aire dédiée de 4 hectares située non loin de là.

Mais selon l'édile, ses interlocuteurs n'ont rien voulu savoir et auraient même annoncé que 200 caravanes allaient arriver en plus des 13 déjà présentes. Puis en quelques minutes, la situation a dégénéré. Un homme a sauté sur le maire avant de lui porter des coups et de le mettre au sol.

Les gens du voyage étaient finalement partis après avoir réalisé la gravité des faits, selon l'élu. Jean-Luc Algay, qui avait fourni des photos et des vidéos de l'agresseur et de ses complices aux gendarmes, avait été conduit par les pompiers à l'hôpital. Il s'est vu prescrire 12 jours d'ITT (incapacité totale de travail).