Agression d'un prêtre à Lyon : deux mineurs placés en garde à vue

Il n'aura fallu que quelques heures aux enquêteurs pour identifier des suspects. Ce mercredi, deux mineurs ont été interpellés et placés en garde à vue après l'agression du prêtre de l'église maronite Notre-Dame-du-Liban, à Lyon (Rhône), indique le parquet de Lyon à TF1info.

Les faits se sont produits vers 20h30 lorsque des jeunes jouant au football ont voulu récupérer un ballon tombé de l'autre côté du grillage de la paroisse, située dans le 8e arrondissement. "Lorsque le ballon est tombé, je me suis adressé à l'un d'eux, et ils sont entrés à plusieurs et m'ont poussé. Je suis tombé par terre et j'ai été insulté comme chrétien", nous expliquait le prêtre mardi, indiquant ne pas vouloir "donner à cette affaire un caractère religieux".