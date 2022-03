Agression d'Yvan Colonna : pourquoi les nationalistes Corses revendiquent son retour sur l'île

Comme les deux autres membres du commando, Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, condamnés à la perpétuité pour l'assassinat du préfet Érignac en 1998, Yvan Colonna conteste depuis des années le statut de détenu particulièrement signalé qui leur a été attribué et qui empêche leur rapprochement vers une prison corse. Contrairement à ses deux autres comparses, il n'avait pas encore déposé de demande d'aménagement de peine, selon l'un de ses avocats, Patrice Spinosi, mais comptait le faire prochainement.

Tous trois sont classés "détenus particulièrement signalés", un statut décidé annuellement en commission locale dans leurs prisons respectives, et qui a pour principale conséquence d'empêcher leur transfèrement en Corse. La seule prison susceptible d'y accueillir des longues peines, à Borgo (Haute-Corse), n'est pas équipée pour accueillir de tels détenus.

Des voix s'élèvent régulièrement pour dénoncer une "décision politique" aux airs de "vengeance d'État". En décembre, une quinzaine de parlementaires de plusieurs bords avaient signé une tribune pour demander que les trois criminels puissent purger le reste de leur peine dans une prison corse.

Créé en 1970, le répertoire des "DPS" regroupe environ 350 détenus (sur près de 70.000 aujourd'hui), expliquait le ministère de la Justice en 2019. Le braqueur et roi de l'évasion Redoine Faïd y est notamment inscrit. Ce statut est lié au comportement en détention et aux risques d'évasion. Il peut engendrer une surveillance accrue des correspondances écrites et téléphoniques, des rapports plus réguliers sur le comportement du détenu, son humeur, et sa tenue vestimentaire.