Agression d'Yvan Colonna : levée du statut de "détenu particulièrement signalé" d'Alain Ferrandi et Pierre Alessandri

Jean Castex "a proposé qu’une fois le calme revenu sur l’île, le dialogue engagé ces derniers mois sur l’évolution du statut de la collectivité de Corse, ainsi que sur les grands dossiers économiques et sociaux du territoire puissent reprendre". Il a donc chargé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin de lui "faire des propositions" en ce sens.

Jeudi soir, le président autonomiste du conseil exécutif de Corse Gilles Simeoni avait appelé l'État à "ouvrir un nouveau cycle politique et à dire clairement qu'il y a une question corse". Et parmi les "signaux forts" attendus figuraient aussi "la levée immédiate du statut de DPS" de Pierre Alessandri et Alain Ferrandi "et leur transfèrement" dans la prison corse de Borgo.