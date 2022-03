Agression d'Yvan Colonna : "L'État français n'est pas un assassin", insiste le préfet de Corse

La situation ne semble pas être à l'apaisement sur l'île de beauté. Ce lundi encore, cinq jours après l'agression d'Yvan Colonna à la maison centrale d'Arles et alors que le "berger de Cargèse" est dans un coma post-anoxique, de nouveaux incidents, blocages et manifestations ont lieu ce lundi.

"L’État français n'est pas un État assassin, l’État français n'a jamais été un État assassin, prétendre le contraire est contraire à la vérité", a déclaré à l'AFP Amaury de Saint-Quentin, nouveau préfet de Corse, à l'issue d'une conférence de presse. "Je suis triste et malheureux de voir un tel slogan porté sur un territoire où la France et la République ont tant fait", a-t-il ajouté en référence au slogan en langue corse "Statu Francese Assassinu". "C'est une écriture et un slogan qui font mal à un préfet. L'urgence aujourd'hui, c'est de renouer le dialogue avec l'ensemble des acteurs du territoire et retrouver la voie de l'apaisement", a-t-il poursuivi.