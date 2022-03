Agression d'Yvan Colonna : les explications du suspect face aux enquêteurs

Pendant deux jours, Franck Elong Abé aurait décidé de ne plus parler à Yvan Colonna. Le mercredi matin, alors que les deux hommes devaient, comme d'habitude, courir ensemble, le Camerounais n'y va pas. Il reste dans sa cellule et décide d'aller nettoyer la salle de sport. "Il était auxiliaire en charge du nettoyage de cette salle. Il indique qu'il ignorait qu'Yvan Colonna s'y trouvait quand il s'est rendu là-bas. Le Corse aurait été alors surpris de le voir, poursuit la source. À peine entré dans la salle de sport, Franck Elong Abé se jette sur lui, le fait chuter au sol et l'empêche de se relever. Il lui appuie sur la cage thoracique avec son genou pendant 2 minutes 16. Il pense qu'Yvan Colonna est mort, mais ce n'est pas le cas. Il tente alors de l'étrangler. Yvan Colonna parvient à reprendre sa respiration, à bouger. La victime lui aurait même demandé d'arrêter à plusieurs reprises, en vain. Franck Elong Abé se saisit alors d'un sac dédié au nettoyage et lui place sur la tête. Yvan Colonna perd connaissance. Son agresseur, lui, quitte la pièce le laissant pour mort."

Dans le couloir de la maison d'arrêt, l'agresseur croise ensuite un surveillant. Ce dernier lui demande d'aller trouver Yvan Colonna pour le prévenir qu'un document l'attend au greffe. "Franck Elong Abé a alors pris le bras de l'agent pénitentiaire, l'a conduit jusqu'à la salle de sport et lui a dit : 'D'abord, il faut que tu lui fasses du bouche-à-bouche'. Puis, il remonte dans sa cellule. Le surveillant donne l'alerte, ne comprenant pas ce qu'il se passe" détaille la source proche de l'affaire. Quelques minutes plus tard, Franck long Abé sera interpellé et placé en garde à vue.