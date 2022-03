Que signifie le statut de "détenu particulièrement signalé" qui vient d'être levé pour Yvan Colonna ?

Le statut de "détenu particulièrement signalé" est décidé en commission locale dans chaque prison concernée. "Les membres de cette commission sont : deux représentants de la direction de l’administration pénitentiaire, un représentant de la direction des affaires criminelles et des grâces, deux représentants de la direction centrale de la police judiciaire (l’un en poste à l’office central de lutte contre la criminalité organisée et l’autre en poste à la sous-direction anti-terroriste), un représentant de la direction de la gendarmerie et de la justice militaire", détalle le ministère de la Justice.

Cette commission nationale est présidée par le chef du bureau de gestion de la détention ou son représentant. La commission nationale DPS se réunit au moins trois fois par an.