Agression de Kenzo lors du match Ajaccio-OM : les gardés à vue contestent toute violence

Les explications des trois gardés à vue sont très différentes de celles des victimes. Au cours de leurs interrogatoires, ces derniers ont admis s’être rendus dans la loge en question "après avoir été provoqués" par le père de Kenzo alors qu’il tenait en main le maillot de l’OM. Selon eux, en réaction à cette provocation, un groupe de quatre personnes se serait rendu dans la loge et y aurait fait irruption pour demander au père de Kenzo de leur donner la tunique, et ce sans violence. "Ils nient en particulier avoir commis une quelconque violence sur le jeune Kenzo même s’il était toutefois admis, a minima, par l’un des protagonistes que le ton employé à l’égard du père avait pu être agressif et que leur comportement, dans la loge, avait pu impressionner et choquer Kenzo et son frère", ajoute le procureur.