Agression de Samara : les trois mineurs reconnaissent avoir "porté des coups" à la collégienne

Samara, une collégienne de 13 ans, a été violemment agressée mardi devant son collège à Montpellier (Hérault). Trois suspects, tous mineurs, ont été déférés après avoir reconnu "avoir porté des coups à la victime", selon le parquet. Ce dernier a requis le placement en détention provisoire du mineur le plus âgé.

Ils admettent avoir frappé Samara à la sortie du collège. Cette jeune fille de 13 ans a été violemment agressée devant son établissement de Montpellier (Hérault), mardi après-midi. L'affaire a pris une ampleur nationale, la ministre de l'Éducation Nicole Belloubet lançant une enquête administrative avec l'envoi de deux inspecteurs directement sur le site ce vendredi. Sur le plan judiciaire, trois suspects étaient entendus par les policiers dans le cadre de cette enquête.

Ces trois mineurs sont tous "en cours de présentation au parquet en vue de l'ouverture d'une information judiciaire du chef de tentative d'homicide volontaire sur mineur de 15 ans", a précisé le parquet de Montpellier ce vendredi dans un communiqué. Ils reconnaissent leur implication dans cette agression, puisque "chacun d'entre eux admet avoir porté des coups à la victime". Le parquet a requis le placement en détention provisoire du suspect le plus vieux, âgé seulement de 15 ans et suspecté d'avoir porté les coups les plus violents.

Une agression dans un contexte d'invectives entre adolescents

Samara, elle, a été brièvement entendue par les enquêteurs "compte tenu de son état de santé". Selon le communiqué, elle "a confirmé les violences dont elle a fait l'objet et en a révélé d'autres, commises quelques jours auparavant par l'un des trois mis en cause". Toutefois, elle n'a pour le moment pas fait mention de faits de harcèlement sur le long terme.

D'après les premières investigations, cette agression s'inscrirait "dans un contexte d'un groupe d'adolescents qui avaient pour habitude de s'invectiver et de mettre en ligne leurs photographies respectives et celles de tiers sur des groupes de discussion créés sur des messageries instantanées". Une "tension" qui serait au cœur de l'affaire qui agite ce collège de l'Hérault depuis le début de la semaine.

Une cellule d'écoute psychologique et une équipe mobile académique étaient maintenues ce vendredi au sein de l'établissement.