Agression du député LaREM Romain Grau : trois individus interpellés

Samedi 22 janvier, le député LaREM Romain Grau, ainsi qu'un conseiller du ministre de la Justice et un des voisins du parlementaire, avaient été agressés en marge d'une manifestation anti-pass à Perpignan. Alors que le cortège passait à proximité, des manifestants s'étaient rendus à la permanence du député, où ce dernier était présent avec le conseiller parlementaire d'Eric Dupond-Moretti, Guillem Gervilla.

"Nous sommes sortis leur parler et là, nous avons été pris à partie très violemment", avait indiqué Romain Grau. Le député, qui a publié sur Twitter une vidéo de l'incident, estimait à environ 250 le nombre de personnes présentes. "Ça a duré une grosse demi-heure et cette demi-heure nous a paru très longue", confiait encore le député à TF1, décrivant "des invectives et des provocations qui n'avaient qu'une seule idée précise, c'était nous provoquer suffisamment pour que tout ça se finisse en bain de sang et en lynchage". Le député a porté plainte dimanche.

Entre janvier et novembre 2021, 1186 élus ont été pris pour cibles. Parmi eux, plus de 600 maires et 162 représentants du Parlement.