Ils avaient molesté et insulté un élu. Le tribunal judiciaire de Perpignan a condamné, lundi 31 janvier, trois hommes à 12, 15 et 18 mois de prison pour l'agression, le 22 janvier, du député LaREM Romain Grau, ainsi qu'un conseiller parlementaire du ministre de la Justice Guillem Gervilla et un voisin venu s'interposer, en marge d'une manifestation contre le pass vaccinal.

Un ouvrier agricole de 41 ans et un électrotechnicien de 47 ans resteront en détention. Le troisième, un chauffeur-routier de 35 ans, pourra voir sa condamnation à 12 mois de prison aménagée par le juge d'application des peines. Ils se sont également vu interdire toute participation à une manifestation durant trois ans, ainsi qu'au versement d'un euro symbolique à l'Assemblée nationale qui s'est constituée partie civile, 500 euros pour les frais de procédures et 1000 euros à Romain Grau.