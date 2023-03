Agression du jeune Yuriy : quatre adolescents condamnés à des peines de prison ferme

L'un d'eux a été reconnu coupable de tentative de meurtre et a écopé de cinq ans de prison, dont 30 mois avec sursis probatoire. Il s'est vu décerner un mandat de dépôt. Le tribunal pour enfants, qui statuait à huis clos, a pris en compte sa reconnaissance des faits, mais souligné les "velléités de vengeance" qui l'avaient animé et la "détermination" avec laquelle il avait porté un coup de pied à Yuriy, alors que ce dernier était déjà "inconscient, au sol, couvert de sang". "Au moment où vous donnez ce coup, vous ne pouviez ignorer qu'il y avait la possibilité de le tuer", souligne la présidente de l'instance.

Un deuxième jeune a été condamné à trois ans d'emprisonnement, dont un ferme, pour complicité de tentative de meurtre. Le tribunal a estimé que par sa présence à proximité immédiate de l'agression, il avait participé au "renforcement de l'effet d'engrenage propre à la logique des rixes". Les deux derniers individus se voient infliger respectivement deux ans de prison - dont un an ferme - et 18 mois, dont six fermes, pour participation à une association de malfaiteurs.