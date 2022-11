Agression et incivilités contre les maires : plus de 1800 procédures judiciaires en 2022

Un chiffre qui confirme l'ampleur d'un phénomène en constante augmentation depuis la crise du Covid-19. Alors que plus d'un maire sur trois affirme avoir déjà été victime de menaces ou d'injures, selon une étude du Cevipof, le nombre d'incivilités et d'agressions envers les maires en France a explosé cette année. Le ministère de l'Intérieur a enregistré 1835 procédures judiciaires pour atteintes aux élus, entre le 1er janvier et le 31 octobre 2022, selon des informations de Franceinfo publiées ce mardi 22 novembre.

Un chiffre en hausse par rapport à 2021, où 1186 élus avaient été victimes de violences sur les 11 premiers mois de l'année. En 2020, ce chiffre s'élevait à 1276. Une augmentation qui peut s'expliquer par les débats sur le pass sanitaire. Fin 2021, Gérald Darmanin avait en effet demandé aux préfets de renforcer la protection des élus "dans le contexte de l'examen du projet de loi du pass vaccinal", avec des patrouilles de police et gendarmerie devant les domiciles des élus notamment.