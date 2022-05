Agression mortelle d'un chauffeur de bus à Bayonne : les deux mis en cause ne seront pas jugés aux assises

Coup de théâtre dans une affaire terrible qui avait été très médiatisée il y a deux ans. Les deux hommes accusés d'avoir agressé et tué un chauffeur de bus à Bayonne en juillet 2020 ne comparaîtront pas devant un jury d'assises : le juge d'instruction a requalifié les faits en "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner", examinées par des juges dans les Pyrénées-Atlantiques.

Fin avril, le parquet de Bayonne avait pourtant demandé le renvoi aux assises pour "homicide volontaire" aggravé des deux mis en cause âgés de de 24 ans, soupçonnés d'avoir agressé mortellement le conducteur Philippe Monguillot à un arrêt de bus. Mais dans son ordonnance du 16 mai, le juge d'instruction écarte cette qualification et choisit de renvoyer les deux agresseurs présumés devant une cour criminelle composée de magistrats professionnels, et non pas de jurés populaires.