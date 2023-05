Agression mortelle d'une infirmière à Reims : une minute de silence au CHU à 13h30

Après le drame, le choc et le recueillement. Lundi 22 mai après-midi, au CHU de Reims, deux femmes - une infirmière et une secrétaire médicale - ont été agressées au couteau par un homme de 59 ans avec des antécédents psychiatriques. La première, âgée de 37 ans, est ensuite décédée dans la nuit de lundi à mardi.

Ce matin, la direction de l'établissement de santé adresse "ses plus sincères condoléances à la famille, aux proches et aux collègues" de l'infirmière décédée. Et d'ajouter qu'une "minute de silence se tiendra ce jour à 13h30 dans la cour d'honneur de l'hôpital Maison Blanche, les halls d'accueil et les services des différents établissements du CHU".