L'agriculteur Paul François agressé : enquête ouverte pour "violences en réunion"

Une enquête pour "violences en réunion", "arrestation et séquestration", et "administration de substances"a été ouverte par le parquet d'Angoulême. Celle-ci fait suite à l'agression subie la semaine dernière par l'agriculteur charentais Paul François, qui avait fait condamner Monsanto au terme d'un marathon judiciaire après avoir été intoxiqué par un herbicide.

Selon son avocat, Me François Lafforgue, Paul François a été pris à partie il y a une semaine par trois personnes alors qu'il se trouvait dans son garage à Bernac, au nord d'Angoulême. Il a reçu des coups et a été ligoté. Ses agresseurs auraient notamment déclaré "On en a marre de t'entendre et de voir ta gueule à la télé", ce que confirme Me Lafforgue. Les suspects se seraient ensuite enfuis au moment où des lumières se sont allumées à l'extérieur du domicile.