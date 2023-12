Agression ultraviolente d'une ado à Lyon : une plainte pour viol pourrait être à l'origine des faits

Après la diffusion d'une vidéo montrant l'agression très violente d'une adolescente à Lyon, quatre mineures devaient être présentées à un juge ce samedi. Le frère d'une des suspectes, mineur aussi, a été placé en garde à vue après une plainte pour viol déposée par la victime des coups. Selon le parquet de Lyon, les faits auraient été commis à la suite de cette plainte.

Un déferlement de violences largement relayé sur les réseaux sociaux. Quatre mineures vont être présentées à un juge ce samedi à Lyon (Rhône) après la diffusion d'une vidéo montrant une adolescente rouée de coups. Une agression qui a entraîné une incapacité totale de travail (ITT) fixée à un jour pour la victime, qui a porté plainte. En parallèle, le frère d'une des suspectes, mineur lui aussi, a été placé en garde à vue après une plainte pour viol déposée par la jeune fille agressée, a indiqué le parquet à l'AFP.

Les investigations sur les faits de viol encore en cours

"Les quatre mineures placées en garde à vue le 15 décembre sont présentées ce jour à un juge des enfants. Elles sont poursuivies du chef de violences aggravées" pour des faits commis le 10 octobre, a indiqué le parquet de Lyon en précisant qu'elles ont entre 14 ans et 16 ans. Selon la même source, "ces faits auraient été commis à la suite d'une plainte pour viol déposée par la victime à l'encontre du frère de l'une des adolescentes suspectées d'avoir commis les violences". "Les investigations concernant les faits de viol sont en cours", a précisé le parquet.

Jeudi, un montage vidéo montrant une adolescente se faisant rouer de coups par des jeunes filles est vite devenu viral sur des réseaux tels X (anciennement Twitter) ou Facebook et relayé par des sites d'extrême droite. Sur ces images, on peut voir une adolescente se faire frapper successivement par deux autres jeunes filles pendant près d'une minute, recevant des gifles, des coups de genoux et en étant traînée au sol, tirée par les cheveux. "Reparle encore de mon frère", menace l'une des agresseuses, tandis que deux autres filment la scène.

La préfecture de région avait immédiatement appelé à ne pas diffuser cette vidéo "par respect pour la victime" et les images avaient été signalées sur la plateforme Pharos, le portail de signalement des contenus illicites sur Internet, a précisé la police nationale sur X.

Selon des sources concordantes à TF1/LCI, les faits se sont déroulés dans le 9e arrondissement de Lyon. Les jeunes filles impliquées résideraient dans le même quartier et seraient scolarisées dans le même collège. Au moins l'une des auteures présumées de l'agression s'est présentée d'elle-même au commissariat, en raison de menaces de mort reçues après la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux. Les quatre suspectes avaient ensuite été placées en garde à vue vendredi.