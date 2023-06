Agressions sexuelles : le chanteur du groupe Rammstein dément toute accusation

Les groupies auraient été repérées dans les premiers rangs des concerts, filmées ou photographiées pour que Lindemann puisse faire son choix. Elles auraient ensuite été conviées en loges, et certaines auraient alors été droguées avant de subir les assauts du chanteur, âgé de 60 ans. Plusieurs lieux de concert prévus dans la tournée du groupe, à Munich et Berlin notamment, ont renoncé à installer juste devant la scène la zone ("Row Zero") dans laquelle le chanteur aurait repéré les jeunes femmes.