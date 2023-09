Ain : un chanteur lyrique décède en plein spectacle après un malaise sur scène

Le baryton argentin s'était déjà produit à de très nombreuses reprises dans l’Abbatiale d’Ambronay. "Sa disparition brutale nous laisse sous le choc", a réagi dans un communiqué la direction du Centre culturel de rencontre d’Ambronay.

"Un homme de 54 ans, membre de la troupe sur scène, est décédé des suites d'un malaise en pleine représentation", a indiqué samedi le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de l'Ain. Les secours sont intervenus et "le public a été rapidement évacué et une demande de prise en charge psychologique éventuelle pour la troupe également a été transmise au centre 15", précise le Sdis.