Ain : trois disparitions inquiétantes sur le même secteur en moins de trois semaines

La gendarmerie de l'Ain a lancé dimanche un appel à témoins pour tenter de retrouver un homme porté disparu depuis samedi à Ambronay. Avant lui, deux femmes se sont elles aussi volatilisées ces 15 derniers jours dans le département. Trois enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Bourg-en-Bresse.

Elles sont trois, trois personnes à s'être volatilisée dans même secteur en moins de trois semaines. Toutes font l'objet d'appels à témoins lancés par la gendarmerie de l'Ain en accord avec le parquet de Bourg-en-Bresse.

Après deux femmes, Joëlle Foret, épouse Morel, le vendredi 1ᵉʳ décembre et Nadine Moreac, épouse Le Guyader, le samedi 9 décembre, c'est maintenant un homme, Tino Marinelli, qui n'est pas rentré chez lui samedi dernier. Né le 25 février 1937 à Lyon, il a quitté son domicile d'Ambronay vers 16h pour aller promener ses deux chiens. Depuis, sa famille est sans nouvelles.

Le signalement des gendarmes

Selon le signalement donné par la gendarmerie de l'Ain, Tino Marinelli est de taille moyenne, de corpulence normale. Il est de type caucasien, a les cheveux blancs et très courts sur les côtés. Le jour de sa disparition, il était porteur d'un jean, d'un blouson gris et orange et d'un bonnet marron.

Toute personne pouvant apporter des éléments aux enquêteurs est invitée à contacter la gendarmerie d'Ambérieu en Bugey au 04 74 38 00 35 ou la police au 17, 24h/24, 7 jours sur 7.

Gendarmerie de l'ain

Aucun lien établi à ce stade

Contacté par TF1info, le parquet de Bourg-en-Brasse précise que, bien que ces disparitions aient eu lieu sur le même secteur, "aucun lien n'a été établi entre elles à ce stade des investigations".

Les deux premières disparues, âgées de 60 et 63 ans, avaient quitté leur domicile respectif de Saint-André-de-Corcy et de Saint-Just en voiture. Le parquet n'a pas souhaité préciser si les véhicules avaient été retrouvés.

Gendarmerie nationale

Gendarmerie nationale

Idem pour les deux chiens du promeneur, dont on ignore s'ils sont rentrés au domicile, si quelqu'un les a récupérés, s'ils sont partis ou s'ils se trouvent avec leur maître.

"Trois enquêtes distinctes ont été ouvertes et certaines de ces personnes disparues étaient connus comme étant fragiles", insiste le parquet. Des investigations sont en cours pour tenter de retrouver ces trois personnes.