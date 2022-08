Air France : deux pilotes suspendus après une altercation dans le cockpit

Des "gestes inappropriés ont été échangés" entre les deux pilotes "à la suite d'un différend". C'est ce que confirme Air France, ce lundi 29 août : la compagnie aérienne annonce avoir suspendu de vol deux de ses pilotes, à la suite d'une altercation dans le cockpit lors d'un vol Genève-Paris en juin dernier. Les deux pilotes qui commandaient l'A320 effectuant la liaison entre Genève et Paris sont "à ce jour arrêtés de vol et dans l'attente d'une décision managériale qui statuera sur l'issue et le traitement à donner à l'événement", précise Air France.

Selon le quotidien La Tribune, qui a révélé l'information, l'incident s'est produit peu après le décollage en phase de montée alors que le copilote a refusé de suivre une consigne. Les deux hommes se sont ensuite empoignés par le col tout en restant à leur poste de pilotage. "L'incident a pris rapidement fin sans affecter ni la conduite ni la sécurité du vol qui s'est poursuivi normalement", selon Air France, qui rappelle que "la sécurité de ses clients et membres d'équipage est sa priorité absolue".