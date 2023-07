Haute-Savoie : une caméra cachée dans le réveil de leur Airbnb filmait la douche

Maddy indique avoir ensuite contacté Airbnb, qui lui a conseillé de quitter le logement, et a proposé de lui payer une chambre d'hôtel pour finir son séjour, selon elle. La jeune femme décide d'aller plutôt voir les gendarmes avec la carte mémoire du réveil de 32 gigas et la caméra. Pendant quatre heures, se souvient-elle, elle déposera plainte avec son amie à la gendarmerie. "Ils ont regardé les vidéos pour être sûrs que nous, on apparaissait dessus (elle et son amie, NDLR). Évidemment, on apparaît dessus. Il y avait des vidéos depuis mars..."

Maddy met ensuite en garde les futurs locataires de logement sur cette plateforme ou d'autres. "Sachez que ça n'arrive pas qu'aux autres. Il y a des nouveaux dispositifs, dans les détecteurs de fumée, dans les prises USB, moi, c'est dans un réveil", rappelle-t-elle avant de poster une photo de l'appareil. "Tous les gens avant nous ne l'ont pas vu, vraiment, c'était bien dissimulé. Je m'en suis rendue compte par le plus grand des hasards et j'ai la chance de m'en être rendue compte tant que j'étais dans le logement", insiste la jeune femme. Selon Maddy, le loueur de ce logement - qui aurait été banni depuis - était sur la plateforme depuis 2018 et avait "200 commentaires tous plus géniaux les uns que les autres, aucun commentaire négatif".