"Au-delà d'un féminicide" : un homme condamné à la perpétuité pour avoir tué son ex-compagne enceinte de huit mois

Le 4 août 2019, alors que Chloé venait récupérer leur fils âgé de sept ans, Ibrahima Ba, séparé de la jeune femme depuis six ans, s'était emparé d'une arme de poing dissimulée dans une bouche d’égout et avait tiré à quatre reprises sur elle, deux tirs dans le thorax, deux dans l'abdomen.

La cour d'assises des Bouches-du-Rhône a également prononcé le retrait total de l'autorité parentale à Ibrahima Ba. Le fils du condamné et de la victime ne parvient pas à se défaire d'un sentiment de culpabilité, a indiqué l'avocate de son administrateur ad hoc. En effet, c'est en dessinant sa mère avec un ventre de femme enceinte que le petit garçon avait appris à son père la grossesse de son ex-compagne.

"Quel chaos dans la tête de ce petit bonhomme qui se sent responsable de la mort de sa maman, a estimé Vinciane de Jongh. Il a tout perdu et il porte le fardeau d'une responsabilité : c'est parce que j'ai parlé que je n'ai plus de maman, plus de papa".