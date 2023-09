Aix-en-Provence : il fonce sur un véhicule de la BAC après un refus d'obtempérer, les policiers ouvrent le feu

Vers 4h45 ce mardi matin, des policiers de la Brigade anticriminalité (BAC) ont voulu procéder au contrôle d'un véhicule de marque Audi circulant avec une fausse plaque d'immatriculation dans l'agglomération de Puyricard à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)… À la vue des fonctionnaires, la voiture a filé avant de s'engager dans une impasse, suivie de près par les policiers.

Selon une source policière, l'Audi aurait alors fait demi-tour et foncé dans la voiture de police. Elle aurait ensuite reculé afin de percuter à nouveau le véhicule des fonctionnaires.

À ce moment, le conducteur du véhicule de la BAC aurait sorti son arme, et fait feu à deux reprises en direction de l'Audi. Paniqué, le conducteur avec un passager à bord serait reparti et aurait fini sa course dans une voiture Tesla stationnée là.