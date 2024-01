Alerte enlèvement : comment la fillette d'un mois et sa mère ont été retrouvées ?

Quelques heures après le déclenchement de l'alerte enlèvement, la mère et son nourrisson d'un mois ont été retrouvées saines et sauves par les forces de l'ordre. La jeune maman a été placée en garde à vue. Lors d'une conférence de presse, le procureur de Meaux a détaillé comment les forces de l'ordre l'ont retrouvé.

Une bonne nouvelle. Activement recherchées, "la jeune mère de famille et son bébé ont été retrouvées", annoncé vendredi le procureur de la République de Meaux. Ce dernier a précisé qu'elles "se trouvent au commissariat de Sevran". C'est le dispositif alerte enlèvement, déclenché quelques heures plus tôt, qui a permis d'arriver à une issue positive aussi rapidement. "Il a produit son effet puisque c'est bien la vigilance d'une personne, dont l'attention a été sollicitée par ce même mécanisme, qui a permis l'identification de cette maman et sa fille et l'intervention des forces de police", confirme le magistrat.

Dans le détail, "une femme, ayant entendu et vu les messages alerte enlèvement, a reconnu cette maman, accompagnée de son nourrisson, dans une rue de la commune de Sevran". "Elle a pris contact avec cette personne et a pu la retenir le temps que les patrouilles de police arrivent sur place", explique le procureur. À noter que les forces de l'ordre étaient présentes en nombre dans le secteur car, quelques minutes plus tôt, "la mère a rouvert son téléphone, fermé depuis un certain temps", permettant d'affiner le secteur des recherches grâce à la géolocalisation.

Des tensions avec le personnel soignant

Par ailleurs, le patron du parquet de Meaux a donné des précisions sur le contexte ayant précédé cette disparition. La petite fille est née le 16 décembre 2023. "Depuis cette date, ces deux personnes ont été prises en charge au sein du service hospitalier. Elles demeuraient toutes deux dans cette structure afin que soient observés le lien et l'évolution du lien entre la mère et l'enfant, compte tenu de la situation d'errance et de précarité sociale de celle-ci", indique Jean-Baptiste Bladier, lors d'un point presse. "Pendant cette période, le personnel médical a relevé des inquiétudes relatives à la prise en charge du nourrisson par sa mère, [...] en raison notamment du non-respect de règles de sécurité élémentaires de sa part, y compris des propos inadaptés et violents ainsi que des comportements brutaux".

Cette situation a donné lieu à un signalement du service de l'aide sociale à l'enfance de Seine-et-Marne, suivi d'une décision de placement provisoire du bébé "à l'aide sociale à l'enfance [...] pour assurer la stabilité et la pérennité du nourrisson", affirme le procureur. Cette situation a débouché sur "la disparition de la mère et de la fille de l'hôpital", conduisant au déclenchement de l'alerte enlèvement. Avec succès, comme presque toujours depuis sa création : dans 29 cas sur 30, le dispositif a permis de retrouver le ou les individus recherchés.