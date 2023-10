Alertes à la bombe dans les collèges et lycées : que risquent les auteurs de ces fausses menaces ?

Le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal a quant à lui affiché sa fermeté sur le sujet. "C'est inadmissible et intolérable", a-t-il souligné lundi. "Ce sont des menaces qui visent à intimider, à faire peur", a-t-il déploré. "À chaque menace, à chaque alerte, il y a des signalements qui sont faits à la justice, il y a des enquêtes (...) et nous avons identifié un certain nombre des auteurs."